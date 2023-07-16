"Усик не тот": экс-чемпион мира намекнул на проблемы у украинца в следующем бою

Британскому боксеру дали важные советы

Бывший чемпион мира Карл Фремптон дал свой прогноз на предстоящий бой в супертяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

В комментарии Boxing News экс-чемпион мира сказал, что британец должен навязать бой украинскому боксеру.

"Посмотрите на выступление Джошуа и увидите, что это не особо работало. Честно говоря, Дюбуа похож на старого Джошуа, того Энтони, которого мы не видели уже давно.

Даниелю следует прессинговать. Он не может длительное время находиться под ударами. Усик не тот, кто нокаутирует его с одного удара, но он будет точным, он часто будет его доставать. Так что Дюбуа нужно сильно давить", — считает он.

Фремптон добавил, что огромную роль может сыграть сотрудничество Дюбуа с тренером Доном Чарльзом.

"Это очень хороший тренер. Он знает, как подготовить боксера к титульным боям. И я не буду копать под кого-то, я просто считаю их хорошим тандемом", — сказал он.

Как известно, бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.

Ранее "Телеграф" писал о том, сколько будут стоить билеты на следующий бой Усика.