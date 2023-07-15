"Боксерское недоразумение": в рф переполошились после слов Усика

Российские пропагандисты отреагировали на нашумевшее заявление украинского спортсмена

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) заявил, что после окончания карьеры пойдет в президенты.

В россии переполошились из-за слов украинского боксера. К примеру, депутат Госдумы рф Роман Терюшков в комментарии metaratings.ru назвал Александра "боксерским недоразумением", а также вспомнил про мэра Киева Виталия Кличко.

"Про очередное, после Виталия Кличко, социальное боксерское недоразумение можно будет снять киноэпопею, выпустить видеосимулятор, продавать брелки и чашки. Таков путь Украины, политиков там нет", — заявил Терюшков.

Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд в лучших традициях российской пропаганды заявил, что Украина якобы контролируется извне.

"Даже дети сегодня понимают, что Украина – не суверенная страна, а руководство страны полностью управляемо извне. Возможно, Александр действительно хочет что-то изменить, но на данный момент это невозможно. Это зависит только от руководства Америки", — цитирует Дрозда metaratings.ru.

В сети лишь посмеялись над бредом, сказанным Терюшковым и Дроздом.

Ранее про возможный поход Усика в президенты Украины высказался российский боксер Денис Лебедев.

Напомним, Усик в августе проведет чемпионский бой против британца Даниеля Дюбуа.