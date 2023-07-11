У Усика потребовали лишить Фьюри чемпионского пояса: уже известна реакция британца

Фьюри считает, что ему все попросту завидуют

Промоутер непобежденного украинского чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк считает, что британец Тайсон Фьюри продолжает обманывать людей.

Красюк отметил, что британец пытается найти для себя слабых соперников, чтобы не лишиться титулов и в итоге заработать денег, пишет Boxing News 24/7.

В частности, уверен промоутер, так будет и в поединке Фьюри со звездой ММА Фрэнсисом Нганну.

"Бой Фьюри – Нганну? Вы называете это боем? Это выставочная встреча, а не бой. Поединок – это, когда на кону стоит звание абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе – вот это поединок. Когда выходишь в ринг с Нганну, ты просто зарабатываешь деньги и развлекаешь публику.

На самом деле Тайсон не нарушает никаких правил WBC, но со спортивной точки зрения его нужно лишить титула. Он уже давно ничего не делает, еще и обманывает людей, объявляя несостоявшиеся бои", – сказал представитель Усика.

На такой спич Фьюри моментально ответил своим выпадом. Он назвал промоутера украинца "ноунеймом".

"Обвиняйте не игрока, а эту игру. У меня нет обязательного претендента. Когда получу – займусь им, как и делал это с предыдущими соперниками. А пока этого не произошло – продолжайте хейтить меня, выбл*дки. И наслаждайтесь теми копейками, которые заработаете. Все большие деньги у меня на базе", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Усик свой следующий бой проведет в конце августа.