Свергнет Усика? "Большой малыш" побил экс-чемпиона мира (видео)

В США состоялся зрелищный бой в тяжелом весе

Непобедимый американский супертяж Джаред Андерсон (15-0, 14 КО) победил бывшего чемпиона мира по версии IBF Чарльза Мартина (29-4–1, 26 КО) из США и защитил второстепенные чемпионские пояса в "королевском" дивизионе. Основными поясами в этом весе владеют украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) и британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO).

23-летний Джаред по прозвищу "Большой малыш" на арене Huntington Center в Толидо (штат Огайо, США) в 10 раундах разгромил 37-летнего Мартина по прозвищу "Принц Чарльз". Об этом сообщает "Телеграф".

Андерсон владел ощутимым преимуществом и легко перебоксировал опытного соперника. Все судьи отдали победу "Большому малышу" — 98-91, 99-90, 99-90. Добавим, что в третьем раунде Джаред встречным боковым уложил Чарльза на канвас. Примечательно, что Андерсон впервые в профессиональной карьере не смог нокаутировать своего оппонента.

Таким образом, Андерсон защитил пояса WBC USA и WBO International. В будущем молодой американский боксер может выйти на чемпионский поединок по линии WBO против Усика.

Видео нокдауна в бою Андерсон — Мартин:

Лучшие моменты боя Андерсон — Мартин:

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