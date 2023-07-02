Поб'є Усика? "Великий малюк" переміг ексчемпіона світу (відео)

У США відбувся видовищний бій у важкій вазі

Непереможний американський суперваговик Джаред Андерсон (15-0, 14 КО) переміг колишнього чемпіона світу за версією IBF Чарльза Мартіна (29-4–1, 26 КО) зі США та захистив другорядні чемпіонські пояси у "королівському" дивізіоні. Основними поясами у цій вазі володіють українець Олександр Усик (20-0, 13 КО) та британець Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

23-річний Джаред на прізвисько "Великий малюк" на арені Huntington Center у Толідо (штат Огайо, США) у 10 раундах розгромив 37-річного Мартіна на прізвисько "Принц Чарльз". Про це повідомляє "Телеграф".

Андерсон мав відчутну перевагу і легко перебоксував досвідченого суперника. Усі судді віддали перемогу "Великому малюкові" — 98-91, 99-90, 99-90. Додамо, що в третьому раунді Джаред зустрічним боковим поклав Чарльза на канвас. Цікаво, що Андерсон вперше у професійній кар’єрі не зміг нокаутувати свого опонента.

Таким чином, Андерсон захистив пояси WBC USA та WBO International. У майбутньому молодий американський боксер може вийти на чемпіонський поєдинок по лінії WBO проти Усика.

Відео нокдауна в бою Андерсон — Мартін:

Найкращі моменти бою Андерсон — Мартін:

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