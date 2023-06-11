Українець дав урок боксу непереможному чемпіону, але судді вкрали у нього перемогу (відео)

Українець видав чудовий бій проти молодшого суперника

У ніч на неділю, 11 червня, в Онтаріо (штат Каліфорнія, США) відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став бій між мексиканським боксером Хайме Мунгією (42–0, 33 KO) та українцем Сергієм Дерев’янченком (14–5, 10 KO). Боксери билися в рамках другої середньої ваги.

Поєдинок тривав усю дистанцію у 12 раундів, за підсумками яких судді віддали перемогу мексиканцю. Про це повідомляє "Телеграф".

37-річний українець з перших раундів нав’язав 26-річному опоненту справжню рубку. Українець блискуче працював на ногах, а також часто цілив по голові молодшого суперника. Аж до чемпіонських раундів Сергій виглядав краще. В 11-й 3-хвилинці втома українця далася взнаки. Вже у 12-му раунді Мунгія відправив Дерев’янченка у нокдаун, після чого українець включив режим "виживання" — Сергію вдалося вистояти.

Судді нарахували перемогу мексиканцю одноголосним рішенням — 115-112, 114-113, 114-113. Додамо, що Хайме став чемпіоном за версією WBC Silver.

У мережі вважають, що українця "пограбували". Зазначимо, що користувачі масово не погодилися із суддівським вердиктом.

У мережі розкритикували суддівство в бою Дерев’янченка — Мунгія

У флешінтерв'ю Сергій зажадав реваншу.

Зазначимо, цього року це не перший бій за участю українця із неоднозначним суддівством. Раніше Василь Ломаченко програв Девіну Хейні у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. Боксерський світ та команда українця вважають, що Василя "пограбували".