"Крим — Україна!": Перед чемпіонським боєм у США розставили всі крапки над "і" (відео)

Уродженець Феодосії проведе черговий великий бій

Знаменитий український боксер-середньоваговик Сергій Дерев’янченко (14-4, 10 КО) напередодні титульного бою з непереможним мексиканцем Хайме Мунгією (41-0, 33 КО) взяв участь у традиційній церемонії зважування. Напередодні ексчемпіон світу Олександр Гвоздик заявив про свої чемпіонські амбіції.

На урочистому заході Сергія оголосили як бійця з Криму (Україна). Про це повідомляє промоутерська компанія Golden Boy на своїй офіційній сторінці у Twitter. Дерев’янченко народився у Феодосії.

За підсумками зважування боксери вклалися у ліміт вагової категорії, показавши однакову вагу – 75,9 кг. Бій Мунгія – Дерев’янченко відбудеться 10 червня на Toyota Arena в Онтаріо (штат Каліфорнія, США). На кону головного поєдинку вечора боксу стоїть другорядний чемпіонський пояс WBC Silver у другій середній вазі (до 76,203 кг).

Нагадаємо, Дерев’янченко тричі намагався стати чемпіоном світу, проте тричі зазнав невдачі, при цьому українець давав іменитим суперникам конкурентні бої. Сергій бився за титул із Джермаллом Чарло, Геннадієм Головкіним та Деніелем Джейкобсом.

Раніше повідомлялося, що промоутери оголосили нову дату чемпіонського бою Олександр Усик — Даніел Дюбуа. Напередодні стало відомо, що російські окупанти хотіли вбити українського чемпіона.