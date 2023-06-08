"Не думаю, що хтось засмутиться в Україні": Гвоздик повернувся, щоб бити росіян (відео)

Колишній чемпіон розуміє, що йому доведеться поборотися з росіянами на шляху до титулу

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО) висловився щодо можливого поєдинку з російським чемпіоном світу Артуром Бетербієвим (19-0, 19 КО) на тлі заборони влади змагатися з представниками країн-агресорів.

Відповідний коментар Гвоздика доступний на YouTube-каналі "Два Бокових/Two Sides". Боксер розуміє, що бій з представниками росії підвищує авторитет рф у світі, проте він збирається бити росіян у рингу, а не обійматися з ними.

"По-перше, я не займаюся організацією поєдинків. По-друге, зараз усі кажуть, що не потрібно боксувати чи виступати на одній арені з російськими боксерами. Не знаю, це важке питання. З одного боку – так, бо якщо росіяни боксують, вони збільшують авторитет своєї держави, але з іншого боку – ми ж будемо з ними не в шахи грати, а бити один одного, якщо битиму росіянина – не думаю, що хтось буде дуже засмучений в Україні.

Не знаю, як це зробити зараз. Але подивимося, що станеться у майбутньому. Тому що зараз мені боксувати за титул по лінії WBA – все одно Бівол. Звісно, сподіваюся, що Канело цього разу переможе. Але якщо не переможе — що мені тоді робити? Мені треба боксувати за титул.

Ще раз кажу: якщо це станеться, а він росіянин, то я йду туди з ним не обійматись, а битися”, — сказав Гвоздик.

Нагадаємо, Олександр зазнав важкої поразки нокаутом від Бетербієва у 2019 році. Українець завершив кар’єру після цього, проте 2023 року раптово відновив її.

Гвоздик почав з рейтингового поєдинку з маловідомим мексиканцем. А потім українець нокаутував колишнього латвійського хокеїста Річарда Болотнікса (19–6–1, 8 КО).