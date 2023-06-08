"Не думаю, что кто-то расстроится в Украине": Гвоздик вернулся, чтобы бить россиян (видео)

Бывший чемпион понимает, что ему придется сразиться с россиянами на пути к титулу

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) высказался касательно возможного поединка с российским чемпионом мира Артуром Бетербиевым (19-0, 19 КО) на фоне запрета властей соревноваться с представителями стран-агрессоров.

Соответствующий комментарий Гвоздика доступен на YouTube-канале "Два Боковых/Two Sides". Боксер понимает, что бой с представителями рф повышает авторитет россии в мире, однако он собирается бить россиян в ринге, а не обниматься с ними.

"Во-первых, я не занимаюсь организацией поединков. Во-вторых, сейчас все говорят, что не нужно боксировать или выступать на одной арене с российскими боксерами. Не знаю, это трудный вопрос. С одной стороны – да, потому что если россияне боксируют, они повышают авторитет своего государства. Но с другой стороны – мы же будем с ними не в шахматы играть, а бить друг друга. Если буду бить россиянина – не думаю, что кто-то будет очень расстроен в Украине.

Не знаю, как это сделать сейчас. Но посмотрим, что произойдет в будущем. Потому что сейчас мне, чтобы боксировать за титул по линии WBA – все равно Бивол. Конечно, надеюсь, Канело на этот раз победит. Но если не победит – что мне тогда делать? Мне нужно боксировать за титул.

Еще раз говорю: если это произойдет, а он россиянин, то я иду туда с ним не обниматься, а драться", — сказал Гвоздик.

Напомним, Александр потерпел тяжелое поражение нокаутом от Бетербиева в 2019 году. Украинец завершил карьеру после этого, однако в 2023 году внезапно возобновил ее.

Гвоздик начал с рейтингового поединка с малоизвестным мексиканцем. А затем украинец нокаутировал бывшего латвийского хоккеиста Ричарда Болотникса (19–6–1, 8 КО).