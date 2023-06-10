"Крым - Украина!": Перед чемпионским боем в США расставили все точки над "і" (видео)

Уроженец Феодосии проведет очередной большой бой

Знаменитый украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко (14-4, 10 КО) накануне титульного боя с непобедимым мексиканцем Хайме Мунгией (41-0, 33 КО) поучаствовал в традиционной церемонии взвешивания. Накануне экс-чемпион мира Александр Гвоздик заявил о своих чемпионских амбициях.

На торжественном мероприятии Сергея объявили, как бойца из Крыма (Украина). Об этом сообщает промоутерская компания Golden Boy на своей официальной странице в Twitter. Деревянченко родился в Феодосии.

По итогам взвешивания боксеры уложились в лимит весовой категории, показав одинаковый вес — 75,9 кг. Бой Мунгия — Деревянченко состоится 10 июня на Toyota Arena в Онтарио (штат Калифорния, США). На кону главного поединка вечера бокса стоит второстепенный чемпионский пояс WBC Silver во втором среднем весе (до 76,203 кг).

Напомним, Деревянченко три раза пытался стать чемпионом мира, однако трижды терпел неудачу, при этом украинец давал именитым соперникам конкурентные бои. Сергей дрался за титул с Джермаллом Чарло, Геннадием Головкиным и Дэниелем Джейкобсом.

Ранее сообщалось, что промоутеры объявили новую дату чемпионского боя Александр Усик — Даниел Дюбуа. Накануне стало известно, что российские оккупанты хотели убить украинского чемпиона.