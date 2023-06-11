Украинец преподал урок бокса непобедимому чемпиону, но судьи украли у него победу (видео)

Украинец выдал отличный бой против более молодого соперника

В ночь на воскресенье, 11 июня, в Онтарио (штат Калифорния, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой между мексиканским боксером Хайме Мунгией (42–0, 33 KO) и украинцем Сергеем Деревянченко (14–5, 10 KO). Боксеры сражались в рамках второго среднего веса.

Поединок продлился всю дистанцию в 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу мексиканцу. Об этом сообщает "Телеграф".

37-летний украинец с первых раундов навязал 26-летнему оппоненту настоящую рубку. Украинец блестяще работал на ногах, а также частенько попадал по голове более молодого соперника. Вплоть до чемпионских раундов Сергей выглядел предпочтительнее. В 11-й 3-минутке усталость украинца дала о себе знать. Уже в 12-м раунде Мунгия отправил Деревянченко в нокдаун, после чего украинец включил режим "выживания" — Сергею удалось выстоять.

Судьи насчитали победу мексиканцу единогласным решением — 115-112, 114-113, 114-113. Добавим, что Хайме стал чемпионом по версии WBC Silver.

В сети считают, что украинца "ограбили". Отметим, пользователи массово не согласились с судейским вердиктом.

В сети раскритиковали судейство в бою Деревянченко - Мунгия

Во флеш-интервью Сергей потребовал реванш.

Отметим, в этому году это не первый бой с участием украинца с неоднозначным судейством. Ранее Василий Ломаченко проиграл Девину Хейни в поединке за титул абсолютного чемпиона мира. Боксерский мир и команда украинца считают, что Василия "ограбили".