Поєдинок завершився в шостому раунді

Виставковий бій між ексчемпіоном світу з боксу Флойдом Мейвезером, чию доньку засудили до шести років умовно за завдання ножових поранень, з онуком колишнього глави мафіозного клану Гамбіно Джоном Готті III завершився масовою сутичкою.

Про це повідомляє "Телеграф". Поєдинок відбувся в американському місті Санрайз.

Інцидент стався після того, як рефері зупинив бій у шостому раунді та зафіксував перемогу Мейвезера.

Готті проігнорував сигнал про завершення бою і почав бити опонента, після чого на ринг вискочили представники команд обох суперників і почалася масова сутичка.

Нагадаємо, що Мейвезер назвав секрет успіху в боксі: жодних наркотиків, цигарок та алкоголю.

Раніше інший колишній боксер і нинішній депутат Держдуми рф Микола Валуєв поскаржився на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) не визнавати Міжнародну асоціацію боксу (IBA), очолювану росіянином Умаром Кремльовим та фінансовану "Газпромом".