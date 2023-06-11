Кривдник Ломаченка завоював чемпіонський пояс у новій вазі (відео)

У Нью-Йорку пройшов великий бій

У ніч на неділю, 11 червня, у Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden відбувся бій колишній абсолютних чемпіонів світу британця Джоша Тейлора (19-1, 13 КО) та американця Теофімо Лопеса (19-1, 13 КО). До речі, батько та тренер Лопеса вважає, що Василя Ломаченка засудили у бою з Девіном Хейні.

У поєдинку за пояс WBO у першій напівсередній вазі Лопес здобув впевнену перемогу одноголосним рішенням суддів. Про це повідомляє "Телеграф".

Ексабсолютний чемпіон світу у легкій вазі Лопес нав’язав супернику свій темп, внаслідок чого колишній володар усіх основних поясів у першій напівсередній вазі Тейлор учисту програв бій, ледь не опинившись у нокдауні. За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу Теофімо – двічі по 115-113 та 117-111.

Нагадаємо, Теофімо Лопес відомий українським уболівальником по бою з Ломаченком у жовтні 2020 року. Тоді американець переміг рішенням суддів, але Loma не визнав поразки і вважає, що його засудили.

До речі, Тейлор у червні 2018 року переміг українського ексчемпіона світу у першій напівсередній вазі Віктора Постола.

Раніше повідомлялося, що екссуперник Олександра Усика вдало дебютував у ММА. Нещодавно стало відомо, що російські окупанти хотіли вбити українського чемпіона.