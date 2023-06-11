Обидчик Ломаченко завоевал чемпионский пояс в новом весе (видео)

В Нью-Йорке прошел большой бой

В ночь на воскресенье, 11 июня, в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden состоялся бой бывший абсолютных чемпионов мира британца Джоша Тейлора (19-1, 13 КО) и американца Теофимо Лопеса (19-1, 13 КО). К слову, отец и тренер Лопеса считает, что Василия Ломаченко засудили в бою с Девином Хейни.

В поединке за пояс WBO в первом полусреднем весе Лопес одержал уверенную победу единогласным решением судей. Об этом сообщает "Телеграф".

Экс-абсолютный чемпион мира в легком весе Лопес навязал сопернику свой темп, в результате чего бывший обладатель всех основных поясов в первом полусреднем весе Тейлор вчистую проиграл бой, едва не оказавшись в нокдауне. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Теофимо – дважды по 115-113 и 117-111.

Напомним, Теофимо Лопес известен украинским болельщиком по бою с Ломаченко в октябре 2020 года. Тогда американец добыл победу решением судей, но Loma не признал поражения, считая, что его засудили.

К слову, Тейлор в июне 2018 года победил украинского экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Виктора Постола.

Ранее сообщалось, что экс-соперник Александра Усика удачно дебютировал в ММА. Недавно стало известно, что российские оккупанты хотели убить украинского чемпиона.