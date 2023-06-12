Поединок завершился в шестом раунде

Выставочный бой между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером, чью дочь приговорили к шести годам условно за нанесение ножевых ранений, с внуком бывшего главы мафиозного клана Гамбино Джоном Готти III завершился массовой потасовкой.

Об этом сообщает "Телеграф". Поединок состоялся в американском городе Санрайз.

Инцидент произошел после того, как рефери остановил бой в шестом раунде и зафиксировал победу Мейвезера.

Готти проигнорировал сигнал о завершении боя и начал бить оппонента, после чего на ринг выскочили представители команд обоих соперников и началась массовая потасовка.

Напомним, что Мейвезер назвал секрет успеха в боксе: никаких наркотиков, сигарет и алкоголя.

Ранее другой бывший боксер и нынешний депутат Госдумы рф Николай Валуев пожаловался на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не признавать Международную ассоциацию бокса (IBA), возглавляемую россиянином Умаром Кремлевым и финансируемую "Газпромом".