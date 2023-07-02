"Він у танку?": український боксер-чемпіон промовчав про війну і нарвався на гнів у мережі

Спортсмен проігнорував ЗМІ після тріумфу на престижних змаганнях

Український боксер Олександр "Полтавський танк" Хижняк після перемоги на Європейських іграх-2023 відмовився спілкуватися з пресою, через що його критикують на батьківщині.

Спортивний коментатор Віталій "V1lat" Волочай на своєму telegram-каналі зазначив, що зараз від українських спортсменів на міжнародній арені потрібно одне — працювати на благо України, зокрема й у медійній площині. Віталій вважає, що Хижняк отримує гроші з держбюджету, а тому йому варто було виділити час, щоб відповісти на запитання представників ЗМІ, нагадати світові про повномасштабну війну в Україні, висловитися про проблеми у боксі, де досі є колосальний вплив кремля.

"Ваша робота це не рукавичками махати. Це ви можете робити і в Полтаві на тренуваннях. Ваша робота, шановні спортсмени, це говорити про війну і спорт в Україні. І це набагато важливіше ваших с*аних медалей, які на**ін нікому крім вас, і вашого тренера не потрібні.

Чому Оля Харлан, Ярослава Магучіх, Людмила Лузан чи наші байдарочники це розуміють, а Полтавський Танк — ні? Може, бо він в танку?" — написав Волочай.

Віталій Волочай висловився про поведінку Олександра Хижняка

Головний редактор "Трибуни" Олег Щербаков вважає, що Хижняк, проігнорувавши пресу, облажався.

"Звісно, у боксі все настільки за***сь, що говорити про російське IBA, Кремльова, необхідність недопуску росіян до Олімпіади і не треба. Звісно, Сашко, спортивні журналісти — болванчики для тебе. Звісно, Сашко, ти продовжиш готуватись за гроші держави. Звісно, Сашко, тебе будуть випускати за кордон, щоб ти там мовчав", — написав Щербаков у Facebook.

Олег Щербаков розкритикував Олександра Хижняка

Фінальний бій Хижняка

Нагадаємо, збірна України успішно виступає на Європейських іграх. Наша команда знаходиться серед лідерів у медальному заліку. До речі, росіяни та білоруси не були допущені на змагання, які відбуваються у Польщі.