Положення національних команд у медальному заліку на континентальній першості

З 21 червня по 3 липня 2023 року у Кракові (Польща) відбудуться 3-ті Європейські ігри, у рамках яких спортсмени з 48 країн боротимуться за медалі, а також за право виступити на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Попри рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК), польська влада не пустила представників країн-агресорів на змагання.

Медальний залік Європейських Ігор доступний на офіційному сайті турніру. Перший комплект медалей розіграють на турнірі у четвер, 22 червня.

Медальний залік Європейських ігор (оновлюється)

Учасники Європейських ігор-2023

Зазначимо, Європейські ігри пройдуть у Кракові, також змагання прийматимуть низка міст Малопольського воєводства. 7000 спортсменів боротимуться за медалі у 29 дисциплінах (синхронне плавання, стрибки у воду, стрільба з лука, легка атлетика, бадмінтон, баскетбол 3х3, пляжний гандбол, пляжний футбол, бокс, брейк-данс, веслування на байдарках та каное, велоспорт, фехтування, дзюдо, карате, кікбоксинг, сучасне п'ятиборство, тайський бокс, падель, регбі-7, стрільба, стрибки на лижах з трампліна, скелелазіння, настільний теніс, тхеквондо, текбол, тріатлон). Україну на Іграх у Польщі представлятимуть 263 атлети.

Раніше президент рф володимир путін прийняв рішення про проведення міжнародних Ігор дружби у 2024 році. Цікаво, що змагання пройдуть у росії відразу ж після Олімпійських ігор у Парижі.

Нагадаємо, нардеп Жан Беленюк розповів, що опрацьовується варіант, за яким українські спортсмени можуть відбиратися на Олімпійські ігри від Африки, щоб не перетинатися з росіянами та білорусами.