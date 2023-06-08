Українських спортсменів хочуть відправити змагатися в Африку, а росіян повернути до Європи

У світовому спорті шукають варіанти, щоб українські та російські атлети не перетиналися

Українські спортсмени можуть відбиратися на Олімпійські ігри від Африки, а росіяни в цей час змагатимуться у європейських кваліфікаційних турнірах. Таким чином, легко можна виконати рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Про це заявив олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, народний депутат України Жан Беленюк у коментарі kamp.sport. Проти даного варіанту, напевно, стануть африканські країни, які не захочуть "ділитися" місцями на Іграх. Проте нардеп зазначив, що цей варіант "розглядається".

"Мені здається, що їх (росіян) під нейтральним прапором намагатимуться допустити до Олімпійських ігор. Це рішення, яке планується на кінець липня. Зі станом поточних справ усередині нашої держави шансів потрапити на Олімпіаду у нас нема.

Хоча промовляються різні алгоритми наших дій. Пропонується відбиратись не від Європи, а від Африканського континенту. Я, по-перше, не розумію, як це можна організувати. Думаю, що представники африканських країн будуть проти сильної збірної України.

Таке я чую, щоб дати нам можливість відібратися від іншого континенту, щоб ми не перетиналися на відбіркових етапах із росіянами, які, можливо, будуть там присутніми", — сказав Беленюк.

Нагадаємо, українська влада заборонила нашим спортсменам змагатися з представниками країн-агресорів. Через це українські атлети ризикують пропустити Олімпійські ігри у разі допуску на них росіян.

Напередодні чергова олімпійська федерація допустила росіян до змагань під нейтральним прапором.