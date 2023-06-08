Украинских спортсменов хотят отправить соревноваться в Африку, а россиян вернуть в Европу

В мировом спорте ищут варианты, чтобы украинские и российские атлеты не пересекались

Украинские спортсмены могут отбираться на Олимпийские игры от Африки, пока россияне будут соревноваться в европейских квалификационных турнирах. Таким образом, легко можно выполнить рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Об этом заявил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, народный депутат Украины Жан Беленюк в комментарии kamp.sport. Против данного варианта наверняка станут африканские страны, которые не захотят "делиться" местами на Играх. Тем не менее нардеп отметил, что этот вариант "рассматривается".

"Я точно думаю, что их (россиян) допустят на ЧМ по борьбе. Мне кажется, что их под нейтральным флагом будут пытаться допустить к Олимпийским играм. Это решение, которое планируется на конец июля. С положением текущих дел внутри нашего государства шансов попасть на Олимпиаду у нас нет.

Хотя проговариваются разные алгоритмы наших действий. Предлагается отбираться не от Европы, а от Африканского континента. Я, во-первых, не понимаю, как можно это организовать. Думаю, что представители африканских стран будут против сильной сборной Украины.

Такое я слышу, чтобы дать нам возможность отобраться от другого континента, чтобы мы не пересекались на отборочных этапах с россиянами, которые, возможно, будут там присутствовать", — сказал Беленюк.

Напомним, украинские власти запретили нашим спортсменам соревноваться с представителями стран-агрессоров. Из-за этого украинские атлеты рискуют пропустить Олимпийские игры в случае допуска россиян на них.

Накануне очередная олимпийская федерация допустила россиян к соревнованиям под нейтральным флагом.