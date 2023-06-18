Европейские игры-2023: полный медальный зачет

Положение национальных команд в медальном зачете на континентальном первенстве

С 21 июня по 3 июля 2023 года в Кракове (Польша) пройдут 3-е Европейские игры, в рамках которых спортсмены из 48 стран будут бороться за медали, а также за право выступить на Олимпийских играх в Париже 2024 года. Несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) польские власти не пустила представителей стран-агрессоров на соревнования.

Медальный зачет Европейских Игр доступен на официальном сайте турнира. Первый комплект медалей разыграют на турнире в четверг, 22 июня.

Медальный зачет Европейских игр (обновляется)

Участники Европейских игр-2023

Отметим, Европейские игры пройдут в Кракове, также соревнования примут ряд городов Малопольского воеводства. 7000 спортсменов будут бороться за медали в 29 дисциплинах (синхронное плавание, прыжки в воду, стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, баскетбол 3х3, пляжный гандбол, пляжный футбол, бокс, брейк-данс, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, фехтование, дзюдо, карате, кикбоксинг, современное пятиборье, тайский бокс, падел, регби-7, стрельба, прыжки на лыжах с трамплина, скалолазание, настольный теннис, тхэквондо, текбол, триатлон). Украину на Играх в Польше будут представлять 263 атлета.

Ранее президент россии владимир путин принял решение о проведении международных Игр дружбы в 2024 году. Примечательно, что соревнования пройдут в россии сразу же после Олимпийских игр в Париже.

Напомним, нардеп Жан Беленюк рассказал, что прорабатывается вариант, согласно которому украинские спортсмены могут отбираться на Олимпийские игры от Африки, чтобы не пересекаться с россиянами и белорусами.