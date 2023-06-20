Перші медалі розігруються 21 червня

З 21 червня по 2 липня 2023 року відбудуться 3-і Європейські ігри в Кракові (Польща). Незважаючи на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК), польська влада не допустила до участі представників країн-агресорів.

З розкладом та результатами всіх змагань Ігор у Кракові можна ознайомитись на офіційному сайті ЄІ. Україну на Іграх у Польщі представлятимуть 263 атлети.

Усі медалісти збірної України на Європейських іграх (оновлюється)

Золото

Срібло

Бронза

7000 спортсменів із 48 країн борються за медалі, а також за право виступити на Олімпійських іграх-2024 у 29 дисциплінах (синхронне плавання, стрибки у воду, стрільба з лука, легка атлетика, бадмінтон, баскетбол 3х3, пляжний гандбол, пляжний футбол, бокс, брейкданс, веслування на байдарках і каное, велоспорт, фехтування, дзюдо, карате, кікбоксинг, сучасне п’ятиборство, тайський бокс, падел, регбі-7, стрільба, стрибки на лижах з трампліну, скелелазіння, настільний теніс, техквондо, текбол, тріатлон).

Європейські ігри 2023 будуть доступні для перегляду в прямому ефірі в Україні відразу на декількох платформах.

Положення національних команд у медальному заліку на континентальній першості доступні на сайті "Телеграф". Раніше диктатор рф володимир путін прийняв рішення про проведення міжнародних Ігор дружби в 2024 році. Примітно, що змагання пройдуть у росії відразу після Олімпійських ігор у Парижі.

Нагадаємо, нардеп Жан Беленюк розповів, що опрацьовується варіант, за яким українські спортсмени можуть відбиратися на Олімпійські ігри від Африки, щоб не перетинатися з росіянами та білорусами.