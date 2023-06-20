Первые медали разыгрываются 21 июня

С 21 июня по 2 июля 2023 года пройдут 3-и Европейские игры в Кракове (Польша). Несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) польские власти не допустили к участию представителей стран-агрессоров.

С расписанием и результатами всех соревнований Игр в Кракове можно ознакомиться на официальном сайте ЕИ. Украину на Играх в Польше будут представлять 263 атлета.

Все медалисты сборной Украины на Европейских играх (обновляется)

Золото

Серебро

Бронза

7000 спортсменов из 48 стран борются за медали, а также за право выступить на Олимпийских играх-2024 в 29 дисциплинах (синхронное плавание, прыжки в воду, стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, баскетбол 3х3, пляжный гандбол, пляжный футбол, бокс, брейк-данс, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, фехтование, дзюдо, карате, кикбоксинг, современное пятиборье, тайский бокс, падел, регби-7, стрельба, прыжки на лыжах с трамплина, скалолазание, настольный теннис, тхэквондо, текбол, триатлон).

Европейские игры 2023 года будут доступны для просмотра в прямом эфире в Украине сразу на нескольких платформах.

Положение национальных команд в медальном зачете на континентальном первенстве доступны на сайте "Телеграф". Ранее диктатор россии владимир путин принял решение о проведении международных Игр дружбы в 2024 году. Примечательно, что соревнования пройдут в россии сразу же после Олимпийских игр в Париже.

Напомним, нардеп Жан Беленюк рассказал, что прорабатывается вариант, согласно которому украинские спортсмены могут отбираться на Олимпийские игры от Африки, чтобы не пересекаться с россиянами и белорусами.