Укр

Шестеро россиян-членов МОК выступают за войну и представляют вооруженные силы рф

Автор
Андрей Синявский Андрей Синявский
Дата публикации
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Автор
Елена Исинбаева - майор ВС рф Новость обновлена 20 июня 2023, 13:57
Елена Исинбаева - майор ВС рф. Фото cska.ru

Организация проигнорировала запрос журналистов

Шестеро россиян, которые имеют отношение к структурам Международного олимпийского комитета (МОК), поддерживают войну против Украины или представляют вооруженные силы рф, чем нарушают его условия по допуску российских атлетов к международным соревнованиям.

Об этом говорится в расследовании Tribuna.com. Портал обнародовал подробности публичной деятельности этих функционеров, где очевидно, что те выступают за войну их страны против Украины.

Сайт обратился в МОК с просьбой прокомментировать присутствие этих персоналий в своих комитетах, но организация этот запрос проигнорировала.

Согласно расследованию, речь идет о следующих персоналиях:

  • Елена Исинбаева — майор ВС рф. Ее звание числится на сайте ЦСКА;
  • Шамиль Тарпищев прямо поддерживал военную мобилизацию и выступал за создание добровольческих отрядов из числа профессиональных атлетов;
  • Александр Попов был организатором и участником открытия чемпионата Росгвардии по плаванию, кубок за победу в котором назвали в его честь;
  • Станислав Поздняков имеет звание подполковника, а также выступал в поддержку мобилизации и участвовал в награждении военнослужащих ЦСКА;
  • Родион Плитухин — генеральный секретарь Олимпийского комитета россии, которая награждала военнослужащих ЦСКА;
  • Владимир Лисин, чьи предприятия поставляют сталь для российского ВПК, включая "Уралвагонзавод", который производит танки, и предприятия по производству ядерного оружия.

К слову, в россии хотят провести альтернативную Олимпиаду.

Ранее в рф пригрозили Франции танками. Напомним, мэр Парижа выступает категорически против участия предстателей стран-агрессоров на соревнованиях.

Теги:
#МОК #Александр Попов #Елена Исинбаева #Владимир Лисин #Шамиль Тарпищев