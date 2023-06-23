"Криміналітет і гопоту давно настав час викинути": МОК видворив путінців зі свого складу

Виключення скандальної асоціації було висміяно навіть у росії

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) після невизнання статусу федерації виключив зі свого складу Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), яку очолює путінський голова Міжнародної асоціації боксу Умар Кремльов.

Про це повідомляє IOC Media. Зазначається, що виконавча рада організації встановила, що IBA не виконала поставлених перед нею умов.

За це рішення проголосували 69 членів МОК, тоді як проти — один. При цьому рекомендовано залишити бокс у програмі Олімпіади 2024 року в Парижі.

Виключення скандальної асоціації було висміяно навіть у росії:

"Криміналітет і гопоту давно час викинути з боксу";

"А як ще з бандитами боротися? Сподіваюся, тепер буде створено нову міжнародну боксерську організацію без людей у керівництві, які не дружать із законом!";

"Нокаут";

"Той факт, що такій неординарній особистості довірили рятувати бокс — говорить про очевидне ставлення наших стратегів до спорту".

Нещодавно МОК засудив агресивні висловлювання з наявністю погроз від Кремльова на адресу низки осіб із МОК.

Раніше IBA оголошувала про заборону українцям використовувати свою національну символіку. Більше того, вона навіть забороняла назву "Україна" на стартах, що викликало скандал.

Багато країн бойкотували чемпіонати світу з боксу, організовані IBA. До бойкоту також приєдналися жіночі та чоловічі національні команди України.