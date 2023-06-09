У МОК подякували Макрону за підтримку росіян та білорусів

Президент Франції заступився за атлетів із країн-агресорів

Голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах та президент Франції Еммануель Макрон провели зустріч у Єлисейському палаці в Парижі. Головним питанням зустрічі став допуск росіян та білорусів до Олімпіади-2024, яка відбудеться у Франції.

Про це повідомляє пресслужба МОК на своєму офіційному сайті. Бах подякував Макрону, який на саміті "Великої сімки" в Японії заявив про автономність спорту, а також підтримав повернення росіян та білорусів на Ігри згідно з рекомендаціями Комітету.

Крім того, сторони підтвердили, що рішення про участь представників рф та Білорусі на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі буде ухвалено МОК у "належний час".

Олімпіада в Парижі пройде з 26 липня до 11 серпня 2024 року. Очікується, що рішення щодо допуску російських та білоруських спортсменів буде ухвалено влітку 2023 року. Напередодні МОК рекомендував федераціям допускати представників країн-агресорів до міжнародних змагань під нейтральним прапором та з рядом обмежень. Через це українська влада ухвалила рішення про бойкот таких змагань.