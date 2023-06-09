В МОК поблагодарили Макрона за поддержку россиян и белорусов

Президент Франции заступился за атлетов из стран-агрессоров

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу в Елисейском дворце в Париже. Главным вопросом встречи стал допуск россиян и белорусов к Олимпиаде-2024, которая пройдет во Франции.

Об этом сообщает пресс-служба МОК на своем официальном сайте. Бах поблагодарил Макрона, который на саммите "Большой семерки" в Японии заявил об автономности спорта, а также поддержал возвращение россиян и белорусов на Игры согласно рекомендациям Комитета.

Кроме того, стороны подтвердили, что решение об участии представителей рф и Беларуси на Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято МОК в "надлежащее время".

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ожидается, что решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято летом 2023 года. Накануне МОК рекомендовал федерациям допускать представителей стран-агрессоров к международным соревнованиям под нейтральным флагом и с рядом ограничений. Из-за этого украинские власти приняли решение о бойкоте таких соревнований.