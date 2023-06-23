"Криминалитет и гопоту давно пора выкинуть": МОК выдворил путинцев из своего состава

Исключение скандальной ассоциации было высмеяно даже в россии

Международный олимпийский комитет (МОК) после непризнания статуса федерации исключил из своего состава Международную боксерскую ассоциацию (IBA), которую возглавляет путинский глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Об этом сообщает IOC Media. Отмечается, что исполнительный совет организации установил, что IBA не выполнила поставленных перед ней условий.

За это решение проголосовали 69 членов МОК, тогда как против — один. При этом рекомендовано оставить бокс в программе Олимпиады 2024 года в Париже.

Исключение скандальной ассоциации было высмеяно даже в россии:

"Криминалитет и гопоту давно пора выкинуть из бокса";

"А как еще с бандитами бороться? Надеюсь, теперь будет создана новая международная боксерская организация без людей в руководстве, которые не дружат с законом!";

"Нокаут";

"Тот факт, что такой неординарной личности доверили спасать бокс — говорит об очевидном отношении наших стратегов к спорту".

Недавно МОК осудил агрессивные высказывания с наличием угроз от Кремлева в адрес ряда лиц из МОК.

Ранее IBA объявляла о запрете украинцам использовать свою национальную символику. Более того, она даже даже запрещала название "Украина" на стартах, что вызвало скандал.

Многие страны бойкотировали чемпионаты мира по боксу, организованные IBA. К бойкоту также присоединились женская и мужская национальные команды Украины.