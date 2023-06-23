МОК отреагировал на поддержку войны шестерых своих членов из россии

Проводится необходимая работа, которую оценит комиссия по этике

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил о том, что будет проведена проверка шестерых его членов-россиян, которые поддерживают войну против Украины.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции организации, которую в YouTube транслировал IOC Media. По его словам, сейчас проводится необходимая работа, которую оценит комиссия по этике.

"Чтобы избежать применения различных подходов к атлетам и функционерам из рф, а также членам МОК из этой страны, комиссия МОК по этике проинформировала, что два условия по рекомендациям МОК можно применить к членам организации", — отметил Адамс.

Он уточнил, что первое условие — это активная поддержка войны, а второе – контрактные обязательства с военными структурами или службами безопасности россии, которые будут учитываться с момента полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля 2022 года.

"Ситуация атлетов до начала войны не в счет. Это руководящие принципы, которые применяются как к действующим членам МОК, так и почетным", — резюмировал Адамс.

Ранее стало известно, что шестеро россиян, которые имеют отношение к структурам МОК, поддерживают войну против Украины или представляют вооруженные силы рф, чем нарушают его условия по допуску российских атлетов к международным соревнованиям.

К слову, в россии хотят провести альтернативную Олимпиаду.

Ранее в рф пригрозили Франции танками. Напомним, мэр Парижа выступает категорически против участия предстателей стран-агрессоров на соревнованиях.