"Абсолютная клевета": МОК поставил на место главаря путинского оплота в спорте

МОК назвал "абсолютно клеветническим" выдвижение обвинений в свой адрес

Международный олимпийский комитет (МОК), который не признает статус этой федерации, осудил агрессивные высказывания с наличием угроз от путинского главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева в адрес ряда лиц из МОК.

Об этом говорится на официальном сайте Комитета. Эти заявления россиянина были сделаны во время Континентального форума Американской конфедерации бокса (AMBC) в Бразилии.

"Разжигание ненависти и уничижительные высказывания в адрес отдельных сотрудников МОК, которые просто выполняют свои профессиональные обязанности, а также в адрес МОК как организации, просто неприемлемы", — отмечается в заявлении.

Организация также назвала "абсолютно клеветническим" выдвижение обвинений против этих функционеров, которые якобы "покрывают свои преступления".

"Более того, призыв "расстрелять" человека, ранее связанного с МОК, — это язык, которому нет места ни в спорте, ни в нормальной цивилизованной дискуссии. МОК оставляет за собой все свои юридические права", — резюмируется в заявлении.

Ранее IBA объявляла о запрете украинцам использовать свою национальную символику. Более того, она даже даже запрещала название "Украина" на стартах, что вызвало скандал.

Многие страны бойкотировали чемпионаты мира по боксу, организованные IBA. К бойкоту также присоединились женская и мужская национальные команды Украины.