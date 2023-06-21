"Абсолютний наклеп": МОК поставив на місце ватажка путінського оплоту в спорті

МОК назвав "абсолютно наклепницьким" висування звинувачень на свою адресу

Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який не визнає статусу цієї федерації, засудив агресивні висловлювання з наявністю загроз від путінського голови Міжнародної асоціації боксу (IBA) Умара Кремльова на адресу низки осіб з МОК.

Про це йдеться на офіційному сайті Комітету. Ці заяви росіянина було зроблено під час Континентального форуму Американської конфедерації боксу (AMBC) у Бразилії.

"Розпалювання ненависті та зневажливі висловлювання на адресу окремих співробітників МОК, які просто виконують свої професійні обов’язки, а також на адресу МОК як організації просто неприйнятні", — наголошується в заяві.

Організація також назвала "абсолютно наклепницьким" висування звинувачень на адресу цих функціонерів, які начебто "покривають свої злочини".

"Більше того, заклик "розстріляти" людину, раніше пов’язану з МОК, — це мова, якій немає місця ані в спорті, ані в нормальній цивілізованій дискусії. МОК залишає за собою всі свої юридичні права", — резюмується в заяві.

Раніше IBA оголошувала про заборону українцям використовувати свою національну символіку. Більше того, вона навіть забороняла назву "Україна" на стартах, що викликало скандал.

Багато країн бойкотували чемпіонати світу з боксу, організовані IBA. До бойкоту також приєдналися жіночі та чоловічі національні команди України.