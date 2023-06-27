Російський чемпіон досяг скасування дискваліфікації за допінг, але є один нюанс

Спортсмен виграв суд у росії

Олімпійський чемпіон Лондона-2012 у веслуванні на байдарках Олександр Дьяченко домігся скасування своєї дискваліфікації за допінг на території рф. Напередодні бронзовий призер ЧЄ-2014 у метанні молота росіянин Сергій Литвинов зізнався у вживанні допінгу.

Дяченка було усунуто Спортивним арбітражним судом (CAS) на чотири роки за використання у 2014 році анаболічних стероїдів. Олександр намагався оскаржити вирок у Московському міському суді, але отримав відмову. Потім Перший апеляційний суд загальної юрисдикції скасував дію санкцій проти спортсмена на території рф. Про це повідомляє ТАСС.

"Я дуже довго боровся і, нарешті, домігся того, щоб санкції CAS, накладені на мене, не діяли на території росії. Вважаю, що справедливість перемогла, нехай навіть тільки в моїй країні.

Мені дуже важко говорити, чому Перший апеляційний суд загальної юрисдикції скасував рішення Мосміськсуду. Мабуть, до вивчення моєї апеляції цього разу судді куди більш вдумливо підійшли, детальніше вивчили всі наші аргументи та докази.

Чотири засідання передували винесенню суддівського рішення на мою користь. Можливо, певну роль відіграла складна ситуація, тому що CAS виніс щодо мене санкції вже після початку СВО, і його рішення було багато в чому заполітизованим, вважаю", — заявив Дяченко.

У мережі зі сміхом сприйняли рішення російського суду щодо російського атлета.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Пекіні стало відомо, що росіянка Каміла Валієва провалила допінг-тест. Досі йде розслідування у цій справі, а учасники командного олімпійського турніру з фігурного катання не отримали свої медалі.