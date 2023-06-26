Зеленський позбавив стипендій "нехоробрих" боксерів

Спортсмени мовчали про повномасштабну війну

У понеділок, 26 червня, президент України Володимир Зеленський позбавив державних стипендій двох призерів Олімпійських ігор, боксерів Олега Кирюхіна та Володимира Сидоренка. Напередодні в Україні закликали лишити громадянства дворазового олімпійського чемпіона з боксу Василя Ломаченка.

Віцепрезидент Національної ліги профі-боксу України Аліна Шатернікова у Facebook натякнула, що дані спортсмени, які родом з Маріуполя та Енергодару (перебувають в окупації), були покарані через мовчання про війну. Крім того, вона назвала даних атлетів "нехоробрими" та "пасивними".

"Для мене таке рішення справедливе і відповідає реаліям. Жодної публікації про напад на Україну, вбивство мирного населення нашої держави, постійний терор, постійні обстріли та окупації, бажання росії просто знищити українців і стерти таке поняття як честь і свобода — жодної публікації чи звернення від них не було.

Не існує зараз іншого – або ти підтримуєш Україну, її цілісність та державність, або ти взагалі не маєш бути громадянином цієї держави. І не кажіть мені про обставини. Тільки у нехоробрих та пасивних людей "обставини", а суть і місія атлета — бути сміливим і мати чітку позицію.

У будь-яких обставинах у найскладніші часи чесна і сильна людина знайде рішення, щоб приєднатися до боротьби з ворогом, який убиває все живе. Якщо ти "в будиночку", ти не маєш права отримувати будь-які державні виплати та винагороди. Крапка”, — написала Шатернікова.

Додамо, що Кирюхін та Сидоренко – бронзові призери XXVI та XXVII літніх Олімпійських ігор з боксу в Атланті (1996 рік) та Сіднеї (2000 рік) відповідно.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виключив зі свого складу Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), яку очолює проросійський функціонер Умар Кремльов.

Нагадаємо, чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик заступився за Василя Ломаченка.