"Без питань": в Україні закликали позбавити Ломаченка громадянства (відео)

Колишній спортсмен вважає, що потрібні радикальні кроки

Колишній український тенісист, боєць Нацгвардії України Сергій Стаховський вважає, що в ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях, дворазового олімпійського чемпіона з боксу Василя Ломаченка слід відібрати громадянство України. Вся справа у неоднозначній позиції боксера щодо великої війни в Україні, а також його сліпої підтримки УПЦ (МП).

Відповідний коментар Стаховський дав в інтерв’ю Яніні Соколовій на YouTube-каналі "5 канал". Сергій вважає, що Ломаченко не прославляє Україну, а завдає нашій країні шкоди.

– Чи є серед українських спортсменів ті, хто займає позицію росії чи нейтральну? Вони підіймають прапор, коли перемагають, гімн лунає Україні плюс, а те, що вони думають це вже…

– Це величезний мінус для країни в цілому, тому що вона показує розгалуження і воно безпосередньо починає ставити питання країні: "Ломаченко ж у вас ого-го, якщо він так вважає, то, можливо, не все так, як ви кажете".

У нас, як у громадян, з мого боку я завжди казав, що це повний бойкот. Я ніколи не бачив жодного бою Василя Ломаченка. Я ніколи не збираюся їх дивитися.

Я дуже радий, що в мене є нагородна зброя, при зустрічі з нею я не боксуватиму, якщо він почне там щось розповідати. Я впевнений, що таких людей слід позбавляти громадянства.

Тут навіть без запитань. Якщо ти не вважаєш цю країну своєю, вважаєш православну церкву чимось, що треба підтримувати. Ми будуємо, на жаль, такі радикальні речі – наразі вони потрібні, – сказав Стаховський.

Нагадаємо, нещодавно Ломаченко програв чемпіонський бій американцю Девіну Хейні. Після поєдинку Василь викликав захоплення у росіян.