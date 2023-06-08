Ломаченко обурив українців відвідуванням улюбленого росіянами монастиря (фото)

Боксер вирушив до Греції

Український боксер Василь Ломаченко після поразки від Девіна Хейні в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі відвідав монастир на Святій горі Афон.

Відповідне фото спортсмен опублікував у Facebook та Instagram. На знімках із Греції він сидить на сходах та з філософським поглядом дивиться в далечінь.

Знімки викликали захоплення в російських фанатів боксера, чий обліковий запис в Instagram заблокований в Україні. Нагадаємо, що гора Афон – улюблене місце паломництва в багатьох православних росіян.

"Василю, ти для нас чемпіон", "Ми, росіяни, вболіваємо за тебе! Ти наш православний брат!", "Василю, просто ж усвідомте що ви залишили величезний слід у 21 столітті. Ваше ім'я і прізвище ніколи вже не помре. Їх пронесуть багато і багато поколінь".

Водночас, укаринці обурилися, що Ломаченко нічого не пише про підірвану росіянами дамбу на Каховській ГЕС:

"Це не так уже далеко від Одеси, а ти й надалі пропагуєш москальський патріархат, і з аудиторією в 2,2 млн людей жодного слова не сказав за російську агресію".

Нагадаємо, що бій Ломаченко — Хейні закінчився скандальною перемогою останнього. В 10-му раунді суддя Дейв Моретті присудив перемогу американцю, хоча той начисто програв трихвилинку.

Команда українця подала протест на рішення суддів. Про спірний характер успіху американця свідчить і докладна статистика бою.

У світі боксу загалом вважають, що Ломаченко заслуговував на нічию.