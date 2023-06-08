Ломаченко возмутил украинцев посещением любимого россиянами монастыря (фото)

Боксер отправился в Грецию

Украинский боксер Василий Ломаченко после поражения от Дэвина Хейни в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе посетил монастырь на Святой горе Афон.

Соответствующее фото спортсмен опубликовал в Facebook и Instagram. На снимках из Греции он сидит на ступеньках и с философским взглядом смотрит вдаль.

Снимки вызвали восторг у российских фанатов боксера, чей аккаунт в Instagram заблокирован в Украине. Напомним, что гора Афон — любимое место паломничества у многих православных россиян.

"Василий, ты для нас чемпион", "Мы, россияне, болеем за тебя! Ты наш православный брат!", "Василий ,просто же осознайте что вы оставили огромнейший след в 21 веке. Ваше имя и фамилия никогда уже не умрет. Их пронесут многие и многие поколения".

Вместе с тем, украинцы возмутились, что Ломаченко ничего не пишет про взорванную россиянами дамбу Каховской ГЭС:

"Это не так уж далеко от Одессы, а ты и дальше пропагандируешь москальский патриархат, и с аудиторией в 2,2 млн человек ни слова не сказал за российскую агрессию".

Напомним, что бой Ломаченко — Хейни закончился скандальной победой последнего. В 10-м раунде судья Дейв Моретти присудил победу американцу, хотя тот вчистую проиграл трехминутку.

Команда украинца подала протест на решение судей. Про спорный характер успеха американца свидетельствует и подробная статистика боя.

В мире бокса в основном считают, что Ломаченко заслуживал на ничью.