"Без вопросов": в Украине призвали лишить Ломаченко гражданства (видео)

Бывший спортсмен считает, что нужны радикальные шаги

Бывший украинский теннисист, боец Нацгвардии Украины Сергей Стаховский считает, что у экс-чемпиона мира в трех весовых категориях, двукратного олимпийского чемпиона по боксу Василия Ломаченко следует отобрать гражданство Украины. Все дело в неоднозначной позиции боксера касательно большой войны в Украине, а также его слепой поддержки УПЦ (МП).

Соответствующий комментарий Стаховский дал в интервью Янине Соколовой на YouTube-канале "5-й канал". Сергей считает, что Ломаченко не прославляет Украину, а наносит нашей стране вред.

– Есть ли среди украинских спортсменов те, кто занимает позицию рф или нейтральную? Они поднимают флаг, когда побеждают, гимн раздается – Украине плюс, а то, что они думают это уже…

– Это огромный минус для страны в целом, потому что она показывает ветвление и оно непосредственно начинает задавать вопросы стране: "Ломаченко же у вас ого-го, если он так считает, то, возможно, не все так, как вы говорите".

У нас как у граждан, с моей стороны я всегда говорил, что это полный бойкот. Я никогда не видел ни одного боя Василия Ломаченко. Я никогда не собираюсь их смотреть.

Я очень рад, что у меня есть наградное оружие, при встрече с ним я не буду боксировать, если он начнет там что-нибудь рассказывать. Я уверен, что таких людей нужно лишать гражданства.

Здесь даже без вопросов. Если ты не считаешь эту страну своей, считаешь православную церковь чем-то, что нужно поддерживать. Мы строим, к сожалению, такие радикальные вещи – сейчас они нужны, – сказал Стаховский.

Напомним, недавно Ломаченко проиграл чемпионский бой американцу Девину Хейни. После поединка Василий вызвал восторг у россиян.