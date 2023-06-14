"росія і до вас дістанеться": Дружина Усика побоюється катастрофи в Криму

Обранка боксера не здивується новим злочинам росіян

Дружина зіркового українського боксера Олександра Усика Катерина відреагувала на повідомлення ГУР МО України про те, що рф готує техногенну катастрофу в окупованому Криму після мінування хімзаводу "Кримський титан" в Армянську.

Про це вона написала в Instagram. Вона не виключила, що російські окупанти знищуватимуть півострів.

"Йдучи з Криму, вони почнуть знищувати його зі страшною силою. Це очевидно. Тож кримчани не розслабляйтеся. росія і до вас дістанеться", — переконана Усик.

Дружина зіркового боксера резюмувала, що росіяни вміють тільки руйнувати.

Днями Усик розповіла, що чекає на окупантій після підриву Каховської ГЕС. Раніше повідомлялося, що її чоловік проігнорував бій Василь Ломаченко — Девін Хейні через відзначення дня народження дружини.

Нагадаємо, російські окупанти хотіли вбити Усика, залишивши в будинку українського чемпіона смертельні "подарунки". До речі, боксер нещодавно відвідував передову, де навіть взяв до рук зброю.