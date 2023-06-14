"россия и до вас доберется": Жена Усика опасается катастрофы в Крыму

Избранница боксера не удивится новым преступлениям россиян

Супруга звездного украинского боксера Александра Усика Екатерина отреагировала на сообщения ГУР МО Украины о том, что рф готовит техногенную катастрофу в оккупированном Крыму после минирования химзавода "Крымский титан" в Армянске.

Об этом она написала в Instagram. Она не исключила, что российские оккупанты будут уничтожать полуостров.

"Уходя из Крыма, они начнут уничтожать его со страшной силой. Это очевидно. Так что, крымчане, не расслабляйтесь. россия и до вас доберется", — убеждена Усик.

Жена звездного боксера резюмировала, что россияне только и умеют, что разрушать.

На днях Усик рассказала, что ждет оккупантов после подрыва Каховской ГЭС. Ранее сообщалось, что ее муж проигнорировал бой Василий Ломаченко — Девин Хейни из-за празднования дня рождения жены.

Напомним, российские оккупанты хотели убить Усика, оставив в доме украинского чемпиона смертельные "подарки". К слову, боксер недавно посещал передовую, где даже взял в руки оружие.