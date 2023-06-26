Зеленский лишил стипендий "нехрабрых" боксеров

Спортсмены молчали о полномасштабной войне

В понедельник, 26 июня, президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных стипендий двух призеров Олимпийских игр, боксеров Олега Кирюхина и Владимира Сидоренко. Накануне в Украине призвали лишить гражданства двукратного олимпийского чемпиона по боксу Василия Ломаченко.

Вице-президент Национальной лиги профи-бокса Украины Алина Шатерникова в Facebook намекнула, что данные спортсмены, которые родом из Мариуполя и Энергодара (находятся в оккупации), были наказаны из-за молчания о войне. Кроме того, она назвала данных атлетов "нехрабрыми" и "пассивными".

"Для меня такое решение справедливо и отвечает реалиям. Ни одной публикации о нападении на Украину, убийстве мирного населения нашего государства, постоянном терроре, постоянных обстрелах и оккупации, желании россии просто уничтожить украинцев и стереть такое понятие как честь и свобода — ни одной публикации или обращения от них не было.

Не существует сейчас другого – либо ты поддерживаешь Украину, ее целостность и государственность, либо ты вообще не должен быть гражданином этого государства. И не говорите мне об обстоятельствах. Только у нехрабрых и пассивных людей "обстоятельства", а суть и миссия атлета – быть смелым и иметь четкую позицию.

В любых обстоятельствах в самые сложные времена честный и сильный человек найдет решение, чтобы присоединиться к борьбе с врагом, убивающим все живое. Если ты "в домике", ты не имеешь права получать какие-либо государственные выплаты и вознаграждения. Точка", — написала Шатерникова.

Добавим, что Кирюхин и Сидоренко – бронзовые призеры XXVI и XXVII летних Олимпийских игр по боксу в Атланте (1996 год) и Сиднее (2000 год) соответственно.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) исключил из своего состава Международную боксерскую ассоциацию (IBA), которую возглавляет пророссийский функционер Умар Кремлев.

Напомним, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик заступился за Василия Ломаченко.