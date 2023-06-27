Российский чемпион добился отмены дисквалификации за допинг, но есть один нюанс

Спортсмен выиграл суд в россии

Олимпийский чемпион Лондона-2012 в гребле на байдарках Александр Дьяченко добился отмены своей дисквалификации за допинг на территории рф. Накануне бронзовый призер ЧЕ-2014 в метании молота россиянин Сергей Литвинов признался в употреблении допинга.

Дьяченко был отстранен Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года за использование в 2014 году анаболических стероидов. Александр пытался обжаловать приговор в Московском городском суде, но получил отказ. Затем Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил действие санкций против спортсмена на территории рф. Об этом сообщает ТАСС.

"Я очень долго боролся и, наконец, добился того, чтобы санкции CAS, наложенные на меня, не действовали на территории россии. Считаю, что справедливость восторжествовала, пусть даже только в моей стране.

Мне очень сложно говорить, почему Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение Мосгорсуда. Видимо, к изучению моей апелляции в этот раз судьи куда более вдумчиво подошли, более детально изучили все наши аргументы и доказательства.

Четыре заседания предшествовали вынесению судейского решения в мою пользу. Возможно, определенную роль сыграла сложная ситуация, потому что CAS вынес в отношении меня санкции уже после начала СВО, и его решение было во многом политизированным, считаю", — заявил Дьяченко.

В сети со смехом восприняли решение российского суда по российскому атлету.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине стало известно, что россиянка Камила Валиева провалила допинг-тест. До сих пор идут разбирательства в этом деле, а участники командного олимпийского турнира по фигурному катанию не получили свои медали.