"Он в танке?": украинский боксер-чемпион промолчал о войне и нарвался на гнев в сети

Спортсмен проигнорировал СМИ после триумфа на престижных соревнованиях

Украинский боксер Александр "Полтавский танк" Хижняк после победы на Европейских играх-2023 отказался общаться с прессой, из-за чего подвергся критике на родине.

Спортивный комментатор Виталий "V1lat" Волочай на своем telegram-канале отметил, что на данный момент от украинских спортсменов на международной арене требуется одно — работать во благо Украины, в том числе и в медийной плоскости. Виталий считает, что Хижняк получает деньги из госбюджета, а потому ему стоило выделить время, чтобы ответить на вопросы представителей СМИ, напомнить миру о полномасштабной войне в Украине, высказаться о проблемах в боксе, где до сих пор присутствует колоссальное влияние кремля.

"Ваша работа – это не перчатками махать. Это вы можете делать в Полтаве на тренировках. Ваша работа, уважаемые спортсмены, это говорить о войне и спорте в Украине. И это гораздо важнее ваших с*аных медалей, которые на**ен никому кроме вас и вашего тренера не нужны.

Почему Оля Харлан, Ярослава Магучих, Людмила Лузан или наши байдарочники это понимают, а Полтавский Танк – нет? Может, потому что он в танке?" – написал Волочай.

Виталий Волочай высказался о поведении Александра Хижняка

Главный редактор "Трибуны" Олег Щербаков считает, что Хижняк, проигнорировав прессу, облажался.

"Конечно, в боксе все настолько за***сь, что говорить о российском IBA, Кремлеве, необходимость недопуска россиян к Олимпиаде и не надо. Конечно, Саша, спортивные журналисты – болванчики для тебя. Конечно, Саша, ты продолжишь готовиться за деньги государства. Конечно, Саша, тебя будут выпускать за границу, чтобы ты там молчал", — написал Щербаков в Facebook.

Олег Щербаков раскритиковал Александра Хижняка

Финальный бой Хижняка

Напомним, сборная Украины успешно выступает на Европейских играх. Наша команда находится среди лидеров в медальном зачете. К слову, россияне и белорусы не были допущены на соревнования, которые проходят в Польше.