Усик - Дюбуа: названа официальная дата боя

Александр проведет бой с очередным боксером из Британии

Бой чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) и британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) объявлен официально. Как и сообщалось ранее, поединок состоится в Польше.

Об этом сообщил промоутер украинского чемпиона Александр Красюк на своей странице в Instagram. Он также показал официальный постер боя.

Чемпионский бой состоится 26 августа на Tarczyński Arena во Вроцлаве. К слову, главным транслятором вечера бокса станет британский TNT Sports (ранее BT Sport), который покажет поединок по системе PPV (плата за просмотр). Кто покажет шоу бокса в Украине, пока неизвестно.

Добавим, что вскоре начнется продажа билетов на бой Усик — Дюбуа. Реализация тикетов будет проходить онлайн на сайте ebilet.pl.

Напомним, в своем последнем поединке, который состоялся в августе 2022 года, Усик победил в реванше Энтони Джошуа.

Дюбуа, в свою очередь, в декабре 2022 года провел зрелищный поединок против Кевина Лерены (ЮАР). Даниель трижды падал на канвас в первом раунде, но сумел добыть победу техническим нокаутом в третьей 3-минутке.

Ранее в сети всплыли кадры с подготовкой Усика к следующему бою. Александр провел спарринг сразу с двумя соперниками.