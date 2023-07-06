Усик — Дюбуа: названо офіційну дату бою

Олександр проведе бій із черговим боксером із Британії

Бій чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі українця Олександра Усика (20-0, 13 КО) та британця Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО) оголошено офіційно. Як і повідомлялося раніше, поєдинок відбудеться у Польщі.

Про це повідомив промоутер українського чемпіона Олександр Красюк на своїй сторінці в Instagram. Він також показав офіційний постер бою.

Чемпіонський бій відбудеться 26 серпня на Tarczyński Arena у Вроцлаві. Головним транслятором вечора боксу стане британський TNT Sports (раніше BT Sport), який покаже поєдинок за системою PPV (плата за перегляд). Хто покаже шоу боксу в Україні, наразі невідомо.

Додамо, що незабаром розпочнеться продаж квитків на бій Усик — Дюбуа. Реалізація тікетів буде проходити онлайн на сайті ebilet.pl.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку, який відбувся у серпні 2022 року, Усик переміг у реванші Ентоні Джошуа.

Дюбуа, у свою чергу, у грудні 2022 року провів видовищний поєдинок проти Кевіна Лерени (ПАР). Даніель тричі падав на канвас у першому раунді, але зумів здобути перемогу технічним нокаутом у третій 3-хвилинці.

Раніше в мережі випливли кадри з підготовкою Усика до наступного бою. Олександр провів спаринг одразу з двома суперниками.