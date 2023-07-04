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Усик вийшов на ринг одразу проти двох: Ф’юрі не витримав

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Тайсон Ф’юрі Новина оновлена 04 липня 2023, 16:34
Тайсон Ф’юрі. Фото instagram.com/tysonfury, instagram.com/usykaa

Британець відразу почав ображати українця

Чемпіон WBC у надважкій вазі британець Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) відреагував на спаринг чемпіона WBA, WBO та IBF українця Олександра Усика (20-0, 13 КО) з двома суперниками. Навесні 2023 року боксери не зуміли домовитися про проведення чемпіонського бою.

Знімок із тренування українця розмістив на своїй сторінці у Instagram iFL TV. На фото видно, як український боксер веде спаринг одразу з двома опонентами. Ф’юрі, побачивши цей кадр, відразу пригрозив українцю, а також образив його.

Олександр Усик у рингу проти двох суперників
Олександр Усик у рингу проти двох суперників

"Коли я відшльопаю тебе, маленька дупа, тобі здаватиметься, що там 10 бійців. Справжній бездомний", — написав британський чемпіон під фото.

Реакція Тайсона Ф’юрі на спаринг Олександра Усика проти двох боксерів
Реакція Тайсона Ф’юрі на спаринг Олександра Усика проти двох боксерів

Нагадаємо, бій за титул абсолютного чемпіона світу Усик — Ф’юрі мав пройти у квітні 2023 року, проте боксери не змогли домовитися через умови реваншу. У результаті Олександр проведе обов’язковий захист титулу і вийде на ринг проти британця Даніеля Дюбуа. Орієнтовно цей бій відбудеться у Вроцлаві (Польща) 26 серпня. Ф’юрі, у свою чергу, також анонсував бій, проте не назвав імені свого наступного суперника.

Теги:
#Бокс #Тайсон Ф'юрі #Олександр Усик