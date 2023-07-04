Усик вийшов на ринг одразу проти двох: Ф’юрі не витримав

Британець відразу почав ображати українця

Чемпіон WBC у надважкій вазі британець Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) відреагував на спаринг чемпіона WBA, WBO та IBF українця Олександра Усика (20-0, 13 КО) з двома суперниками. Навесні 2023 року боксери не зуміли домовитися про проведення чемпіонського бою.

Знімок із тренування українця розмістив на своїй сторінці у Instagram iFL TV. На фото видно, як український боксер веде спаринг одразу з двома опонентами. Ф’юрі, побачивши цей кадр, відразу пригрозив українцю, а також образив його.

Олександр Усик у рингу проти двох суперників

"Коли я відшльопаю тебе, маленька дупа, тобі здаватиметься, що там 10 бійців. Справжній бездомний", — написав британський чемпіон під фото.

Реакція Тайсона Ф’юрі на спаринг Олександра Усика проти двох боксерів

Нагадаємо, бій за титул абсолютного чемпіона світу Усик — Ф’юрі мав пройти у квітні 2023 року, проте боксери не змогли домовитися через умови реваншу. У результаті Олександр проведе обов’язковий захист титулу і вийде на ринг проти британця Даніеля Дюбуа. Орієнтовно цей бій відбудеться у Вроцлаві (Польща) 26 серпня. Ф’юрі, у свою чергу, також анонсував бій, проте не назвав імені свого наступного суперника.