"Його блеф швидко було розкрито": екс-чемпіон світу назвав причину зриву бою Усика з Ф’юрі
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Екс-чемпіон світу вважає, що українець би не переміг у цьому бою.
Легенда світового боксу Карл Фроч засмучений через те, що бій британця Тайсона Ф’юрі та українця Олександра Усика не відбудеться. На думку колишнього чемпіона світу, у зриві поєдинку за статус "абсолюту" винен "Циганський король".
В інтерв’ю BoxingSocial Фроч зазначив, що Ф’юрі міг не вимагати такого несправедливого поділу гонорару.
"Якщо Ф’юрі справді хоче битися з Усиком, то навіщо йому вимагати розділити гонорар у пропорції 70 на 30, а потім, коли на його умови погодилися, розгортатися та говорити, що поєдинок у підсумку не відбудеться?"
Його блеф швидко був розкритий, і Ф’юрі зрозумів, що не зможе підготуватися за шість тижнів, хоча він і намагався виглядати як важливіший хлопець", - вважає Фроч.
При цьому екс-чемпіон світу зазначив, що у Ф’юрі є всі шанси перемогти Усика, якщо ж їхній бій у підсумку відбудеться.
У зв’язку зі зривом бою з Ф’юрі наш чемпіон почав готуватися до поєдинку з британцем Даніелем Дюбуа, який відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.
Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Усик заступився за свого друга Василя Ломаченка.