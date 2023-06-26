"Його блеф швидко було розкрито": екс-чемпіон світу назвав причину зриву бою Усика з Ф’юрі

Екс-чемпіон світу вважає, що українець би не переміг у цьому бою.

Легенда світового боксу Карл Фроч засмучений через те, що бій британця Тайсона Ф’юрі та українця Олександра Усика не відбудеться. На думку колишнього чемпіона світу, у зриві поєдинку за статус "абсолюту" винен "Циганський король".

В інтерв’ю BoxingSocial Фроч зазначив, що Ф’юрі міг не вимагати такого несправедливого поділу гонорару.

"Якщо Ф’юрі справді хоче битися з Усиком, то навіщо йому вимагати розділити гонорар у пропорції 70 на 30, а потім, коли на його умови погодилися, розгортатися та говорити, що поєдинок у підсумку не відбудеться?"

Його блеф швидко був розкритий, і Ф’юрі зрозумів, що не зможе підготуватися за шість тижнів, хоча він і намагався виглядати як важливіший хлопець", - вважає Фроч.

При цьому екс-чемпіон світу зазначив, що у Ф’юрі є всі шанси перемогти Усика, якщо ж їхній бій у підсумку відбудеться.

У зв’язку зі зривом бою з Ф’юрі наш чемпіон почав готуватися до поєдинку з британцем Даніелем Дюбуа, який відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Усик заступився за свого друга Василя Ломаченка.