"Его блеф быстро был раскрыт": экс-чемпион мира назвал причину срыва боя Усика с Фьюри
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Экс-чемпион мира считает, что украинец бы не победил в этом бою
Легенда мирового бокса Карл Фроч расстроен из-за того, что бой британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика не состоится. По мнению бывшего чемпиона мира, в срыве поединка за статус "абсолюта" виноват "Цыганский король".
В интервью BoxingSocial Фроч отметил, что Фьюри при большом желании провести бой с украинцем мог и при этом не требовать такого несправедливого разделения гонорара.
"Если Фьюри действительно хочет сразиться с Усиком, то зачем ему требовать разделить гонорар в пропорции 70 на 30, а потом, когда на его условия согласились, разворачиваться и говорить, что поединок в итоге не состоится?
Его блеф быстро был раскрыт, и Фьюри понял, что не сможет подготовиться за шесть недель, хотя он и пытался выглядеть как более важный парень", — считает Фроч.
При этом экс-чемпион мира отметил, что у Фьюри есть все шансы победить Усика, если же их бой в итоге состоится.
В связи со срывом боя с Фьюри наш чемпион начал готовиться к поединку с британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 26 августа во Вроцлаве
Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Усик заступился за своего друга Василия Ломаченко.