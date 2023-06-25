"Бегите!". Супруга Усика заинтриговала постом о Крыме в соцсетях

Семья Усиков продолжает давить на оккупантов

Супруга украинского чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина Усик в который раз намекнула жителям оккупированного Крыма, что совсем скоро полуостров избавится от россиян.

В своем Инстаграме она опубликовала пост, в котором предложила коллаборантам бежать, пока не поздно.

"Крымусики, скоро мы придем. Крым вернется в свою украинскую гавань. А все, кто предал Украину, бегите! В Крыму кипишь! Я понимаю нежелание большинства крымусиков возвращаться в Украину (большая часть предателей, дававших присягу Украине, так легко пошли подлизывать другому диктатору). Я верю в свою страну и что это просто так не пройдет", – отметила жена именитого спортсмена.

Напомним, что с первых дней кровавой войны Екатерина Усик старается активно противостоять врагу на информационном фронте. Из-за этого ее страницы в социальных сетях регулярно получают массу жалоб от россиян, которых, конечно же, риторика Усик не устраивает.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Екатерина выразила встревоженность из-за вероятного теракта в Крыму.