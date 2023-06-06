"Иного выхода нет": Усик рассказал, как бы убил путина

Атлет признался, как бы провел гипотетическую встречу с диктатором

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик рассказал, что бы сделал с российским диктатором владимиром путиным в случае их встречи.

Мыслями об этом он поделился в интервью KOLOSEUM. По его признанию, боксер не оставил бы кремлевского лидера живым, если бы они где-то пересеклись.

"Если бы у меня было оружие, я бы его убил. А если бы у меня не было оружия, я бы его задушил. Иного выхода нет", — отметил Усик.

По словам супертяжеловеса, он просто не хочет встречаться с путиным, поскольку у него нет к тому никаких чувств.

"Это просто какое-то черное пятно", — резюмировал Усик.

Недавно боксер заявил, что российские захватчики во время оккупации Киевской области организовали базу в его доме, а после своего ухода оставили там растяжки.

Ранее сообщалось, что дом Усика обстреляли "кадыровцы". После освобождения Киевской области жена боксера Екатерина рассказала, что россияне украли из их дома бойлер. Сейчас дом боксера в Ворзеле отремонтирован, в нем проживает семья, которая потеряла свое жилье после полномасштабного вторжения рф.