"Іншого виходу немає": Усик розповів, як би вбив путіна

Атлет зізнався, як би провів гіпотетичну зустріч із диктатором

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик розповів, що зробив би з російським диктатором володимиром путіним у разі їхньої зустрічі.

Думками про це він поділився в інтерв’ю KOLOSEUM. За його визнанням, боксер не залишив би кремлівського лідера живим, якби вони десь перетнулися.

"Якби в мене була зброя, я б його вбив. А якби в мене не було зброї, я б його задушив. Іншого виходу немає", — зазначив Усик.

За словами суперважковаговика, він просто не хоче зустрічатися з путіним, оскільки в нього немає до того ніяких почуттів.

"Це просто якась чорна пляма", — резюмував Усик.

Нещодавно боксер заявив, що російські загарбники під час окупації Київської області організували базу в його будинку, а після відходу залишили там розтяжки.

Раніше повідомлялося, що будинок Усика обстріляли "кадировці". Після визволення Київської області дружина боксера Катерина розповіла, що росіяни вкрали з їхнього будинку бойлер. Наразі будинок боксера у Ворзелі відремонтовано, у ньому проживає родина, яка втратила своє житло після повномасштабного вторгнення росії.