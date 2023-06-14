Фьюри анонсировал большой бой перед щедрым предложением подраться с Усиком

Долгожданный поединок может вскоре состояться

Британский чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) объявил о своем скором возвращении в ринг на фоне слухов о возможном проведении боя с украинским чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО).

Об этом боксер сообщил в Instagram. Он выразил надежду, что уже в скором времени объявит "большой поединок", а также призвал следить за обновлениями.

"Я много работаю, я в спортзале, и готов к лету – могу сказать, что подтягиваю пресс и мышцы. Но опять же это помогло мне 33 раза кряду, так что это не имеет особого значения. Оставайтесь с нами, важные новости неизбежны", — добавил Фьюри.

Примечательно, что британский боец сделал это заявление после озвучивания возможного предложения от компании из Саудовской Аравии Skills Challenge Promotion о проведении боя с Усиком от ее директора Амера Абдаллы.

В комментарии talkSport он заявил, что если Фьюри согласится на бой с украинцем в декабре 2023 года, тогда компания с радостью сделает ему предложение.

"Промоутер Усика Алекс [Красюк] точно заметил, что предложение Фьюри поступит в ближайшее время. Это будет предложение премиум-класса, которое будет основано на его достоинстве.

Это будет достойно, мы никогда еще никого не обидели своим предложением. Но переговоров не будет. Я бы никогда никого обижал, но в этот раз будет так – вот наше предложение, прими или откажись", — отметил Абдалла.

Ранее команды чемпионов не смогли договориться о проведении супербоя в апреле 2023 года. После этого стало известно, что Усик будет драться с британцем Даниэлем Дюбуа 12 августа 2023 года.

Напомним, Усик и Фьюри вновь устроили перепалку в соцсетях. "Цыганский король" пообещал вырубить украинца за 6 раундов.